Барриос: футбол — это такая страсть, что я готов умереть на поле

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как получил травму руки в матче 19-го тура РПЛ с «Химками».

«Каждый профессиональный спортсмен прекрасно знает своё тело. Поэтому, когда я упал в первый раз, то сразу понял — это травма, дело плохо. Но врачам на поле сказал — да, у меня повреждение, однако замена не нужна, хочу продолжить играть. Это было моё решение и ответственность, которую я взял на себя. Первая мысль при этом — надо дотянуть до перерыва, а там всё подробно объяснить тренеру и врачам, чтобы они ещё раз всё как следует осмотрели.

Но оказалось, что травма очень сковывает движения — рука не даёт ускоряться как надо. Потом ещё одно падение и ещё одно… Старался, конечно, приземляться на другую сторону, чтобы не усиливать боль. Но после очередного такого случая понял — дальше терпеть очень трудно. В итоге пришлось замениться.

Когда увидел, что врачи серьёзно меня осматривают, подумал — не дай бог потребуется операция. А это три-четыре месяца вне поля. С другой стороны, футбол — это такая страсть и любовь, что я готов умереть на поле и вообще не готов пропускать время на нём из-за повреждений. Поэтому и решил тогда остаться в игре. Понимаю, что говорю сейчас противоречивые вещи. Поэтому слава богу, что всё в итоге сложилось относительно хорошо и сейчас я уже снова в игре. Это самое главное», – приводит слова Барриоса «Матч ТВ».