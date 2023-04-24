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Изидор отправлял сердечко на трибуну, Заболотный совершал кульбиты. Фото ЦСКА — «Локо»

Изидор отправлял сердечко на трибуну, Заболотный совершал кульбиты. Фото ЦСКА — «Локо»
Изидор отправлял сердечко, Заболотный кульбит
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В Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Матч закончился со счётом 1:1.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Хотели усилить атакующую игру на фланге, отталкивались от мастерства Медины. Он был очень активен, мог забить, ассистировал партнёрам, была динамичная игра с его стороны.

Почему Набабкин, а не Агапов? Это наше внутреннее дело. Вопросов к Кириллу быть не может, он со своей ролью справился, великолепно подыгрывал. Хотел бы выделить всю команду: мы доминировали в равных составах, забили гол. Не думаю, что нам нужно быть разочарованными. Я бы хотел, чтобы команда играла, создавала. Моментов голевых было достаточно. Мы отдаём должное сопернику, они сражались до конца. Не прогнулись, рисковали – мы этим пользовались, но не забили», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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