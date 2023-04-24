Квинси Промес восстановился после травмы и сможет сыграть с «Краснодаром»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес восстановился после повреждения и вернулся к тренировкам команды.
«Чувствую себя хорошо. Сегодня было что-то вроде финальной проверки. Я усердно работал, чтобы вернуться ещё сильнее. Думаю, я готов помочь команде в понедельник», — сказал Промес пресс-службе красно-белых.
В текущем сезоне Промес провёл 30 матчей за команду во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. 31-летний нападающий получил травму в матче против «Ахмата» (0:0) в 21-м туре РПЛ и пропустил 4 матча красно-белых в РПЛ и Кубке России.
«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. Московский клуб завершил выступления в розыгрыше Кубка России, уступив «Акрону».
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