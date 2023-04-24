Уэйн Руни сравнил Холанда с Месси и Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне являющийся главным тренером «Ди Си Юнайтед», Уэйн Руни предположил, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может стать доминирующим игроком на 10 лет.

«Больше всего мне нравится то, насколько он отличается от почти всех современных игроков. В наши дни все хотят получать мяч прямо в ноги, а он хочет действовать едва ли не старомодным образом: забежать за спину защитникам, за счёт своей мощи освободиться от опеки и благодаря самообладанию переиграть вратаря.

Есть какая-то необузданность в его игре, его желание забивать велико. Как Месси и Роналду он может доминировать в футболе на протяжении 10 лет», – приводит слова Руни Sportskeeda со ссылкой на The Times.

Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ: