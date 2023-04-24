«Наполи» может стать чемпионом в следующем туре Серии А

«Наполи» может стать чемпионом Италии в следующем туре Серии А.
Для победы в чемпионате неаполитанцам нужно обыграть «Салернитану». Располагающийся на втором месте «Лацио» при этом не должен обыграть «Интер».
Это чемпионство может стать для «Наполи» первым за 33 года. В последний раз клуб становился чемпионом, когда за неаполитанцев выступал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
«Наполи» располагается на первой строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков после 31 матча. Ближайший преследователь — «Лацио». В активе римской команды 61 очко.
Напомним, вчера, 23 апреля, завершился матч 31-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Наполи», в котором неаполитанская команда сумела вырвать победу в самой концовке игры, на 90+3-й минуте, благодаря голу Джакомо Распадори.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»:
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