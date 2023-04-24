Калешин: «Акрон» был лучше и с «Торпедо», и с «Локо». А «Динамо» по качеству уступили

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался о выступлении команды в Кубке России.
«Мы были лучше и с «Торпедо» до удаления, и с «Локомотивом». Да, во втором тайме хуже, но в первом превосходили с запасом – можно сказать нейтральный матч. А вот «Динамо» полностью уступили по качеству игры», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России «Акрон» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. Ранее команда обыграла ещё три клуба РПЛ – «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, 7:6 – по пенальти) и «Динамо» (0:0, 4:1 – по пенальти).
В финале Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром»
Полное интервью с Калешиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 24 апреля 2023
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