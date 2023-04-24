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И. о. главного тренера «Тоттенхэма» прокомментировал разгромное поражение от «Ньюкасла»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о разгромном поражении его команды от «Ньюкасла».

«Нет слов, чтобы объяснить такое выступление. Первые 25 минут были худшими, что я когда-либо видел. Я беру на себя ответственность», — приводит слова Стеллини Football.London.

После поражения от «Ньюкасла» «шпоры» с 53 очками занимают пятое место в АПЛ. Стеллини временно возглавил «Тоттенхэм» в конце марта, когда клуб объявил об увольнении итальянского специалиста Антонио Конте.

Напомним, вчера, 23 апреля, завершился матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Победу с разгромным счётом 6:1 одержала домашняя команда.

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