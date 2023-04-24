Евгений Ловчев: ЦСКА сам упустил победу в матче с «Локомотивом»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился эмоциями после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между столичными ЦСКА и «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:1.
«ЦСКА сам упустил эту победу, имея огромное преимущество. Имели довольно много моментов, но всё это разбивается в конечном итоге на одну простую причину нереализации — недостаток мастерства. Выходит игрок под углом к воротам и или по центру ворот — и бьёт, как получится, изо всех сил. Не хватает мастерства, хитринки, исполнения момента. Это удивительно — вы играете против десятерых большую часть матча, имеете огромное преимущество, создаёте моменты — и получаете гол из-за своей детской ошибки на стандарте. При этом ошибку совершает защитник сборной Дивеев, из-под которого гол и забивают. Это детская ошибка!» – написал Ловчев в своём телеграм-канале.
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