Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Ловчев: ЦСКА сам упустил победу в матче с «Локомотивом»

Евгений Ловчев: ЦСКА сам упустил победу в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился эмоциями после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между столичными ЦСКА и «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:1.

«ЦСКА сам упустил эту победу, имея огромное преимущество. Имели довольно много моментов, но всё это разбивается в конечном итоге на одну простую причину нереализации — недостаток мастерства. Выходит игрок под углом к воротам и или по центру ворот — и бьёт, как получится, изо всех сил. Не хватает мастерства, хитринки, исполнения момента. Это удивительно — вы играете против десятерых большую часть матча, имеете огромное преимущество, создаёте моменты — и получаете гол из-за своей детской ошибки на стандарте. При этом ошибку совершает защитник сборной Дивеев, из-под которого гол и забивают. Это детская ошибка!» – написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Локо» чудом спасся в концовке с ЦСКА, играя вдесятером: помогла замена Дзюбы
«Локо» чудом спасся в концовке с ЦСКА, играя вдесятером: помогла замена Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023