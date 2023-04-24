Андрей Шевченко: в миланском дерби нет ненависти

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о матчах 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».
«Это будет удивительный вечер, я с нетерпением жду возможности посмотреть дерби после того, как сам принимал в нём участие.
Перед играми мы пытались уснуть, делясь эмоциями друг с другом, но как только мы выходили на «Сан-Сиро», то сосредотачивались только на своих обязанностях.
Конечно, было большое напряжение, но в основном страсть и всегда уважительное поведение по отношению к сопернику. В миланском дерби нет ненависти», — приводит слова Андрея Шевченко La Gazzetta dello Sport
Напомним, во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
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