Лукаку — об отмене дисквалификации: доказано, что есть желание бороться с расизмом

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал решение президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины отменить его дисквалификацию за реакцию футболиста на расистские выкрики фанатов «Ювентуса».

«Очень рад этому решению, принятому президентом Федерации, доказавшим большую отзывчивость. Верю, что благодаря его вмешательству справедливость свершилась, дав сигнал миру спорта и не только. Было доказано, что есть желание бороться с расизмом», — приводит слова Лукаку ANSA.

Напомним, Лукаку реализовал пенальти на 95-й минуте первого полуфинального матча Кубка Италии с «Ювентусом» и отпраздновал гол, закрыв глаза и заткнув уши пальцами во время празднования. Эти действия были сочтены арбитром провокационными, в результате чего он показал бельгийцу вторую жёлтую карточку в матче. Таким образом, Лукаку рисковал пропустить второй полуфинальный матч с туринцами.

Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды. Игрок принадлежит лондонскому «Челси». Контракт футболиста с «аристократами» рассчитан до конца июня 2026 года.

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