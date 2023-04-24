«Боруссия» впервые выиграла девять домашних матчей подряд в Бундеслиге за один сезон

Дортмундская «Боруссия» установила уникальное достижение для своей клубной истории.

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Боруссия» Дортмунд принимала «Айнтрахт» Франкфурт. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

Таким образом, команда одержала уже девятую победу кряду на домашнем поле за один сезон в чемпионате Германии. Ранее клубу этого не удавалось сделать за всю его историю.

Победа позволила «Боруссии» выйти на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. Команда набрала 60 очков в 29 матчах и за пять туров до конца чемпионата опережает «Баварию» на один балл. «Айнтрахт» располагается на девятом месте с 42 очками. В следующем туре «Боруссия» сыграет с «Бохумом», а «Айнтрахт» — с «Аугсбургом».