«Боруссия» впервые выиграла девять домашних матчей подряд в Бундеслиге за один сезон
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Дортмундская «Боруссия» установила уникальное достижение для своей клубной истории.
Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Боруссия» Дортмунд принимала «Айнтрахт» Франкфурт. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
Таким образом, команда одержала уже девятую победу кряду на домашнем поле за один сезон в чемпионате Германии. Ранее клубу этого не удавалось сделать за всю его историю.
Победа позволила «Боруссии» выйти на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. Команда набрала 60 очков в 29 матчах и за пять туров до конца чемпионата опережает «Баварию» на один балл. «Айнтрахт» располагается на девятом месте с 42 очками. В следующем туре «Боруссия» сыграет с «Бохумом», а «Айнтрахт» — с «Аугсбургом».
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