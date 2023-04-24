Томас Тухель: нет смысла украшать ситуацию, я ответственен за это

Главный тренер «Баварии» Томах Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Майнца» в матче 29-го тура Бундеслиги.

«Нет смысла украшать эту ситуацию. Мы потеряли слишком много очков во второй половине сезона, мы не можем выдавать хорошую игру в течение 90 минут. Будем упорно работать в последующие дни, не обращая внимания на турнирное положение. Конечно, я ответственен за это.

Сколько я остаюсь на боковой, столько же чувствую себя ответственным – не важно, день я здесь, месяц или год. Мы все проанализируем вместе», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

В матче 29-го тура Бундеслиги «Бавария» потерпела поражение от «Майнца» со счётом 1:3.

В результате мюнхенская команда опустилась на вторую строчку в турнирной таблице, а в лидеры вырвалась «Боруссия» Дортмунд, разгромившая «Айнтрахт» (4:0).

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