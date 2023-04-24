Данни — об уходе Малкома из «Зенита»: это будет очень большая потеря

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни высказался о возможном уходе бразильского вингера Малкома из стана чемпионов страны.
«Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для «Зенита», потому что он очень хороший игрок и качественный футболист! Тем интереснее будет смотреть, что «Зенит» будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков, которые могут захотеть покинуть команду», — приводит слова Данни «Спорт-экспресс».
Бразильский футболист «Зенита» лидирует в списке бомбардиров РПЛ, опережая на два гола Промеса (16 мячей), на четыре Владимира Писарского из «Оренбурга» и Фёдора Чалова из ЦСКА (у обоих по 14 взятий ворот).
- 24 апреля 2023
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
08:03
-
08:00
-
07:51
-
07:43
-
07:17
-
07:00
-
06:55
-
06:48
-
06:15
-
06:04
-
05:54
-
05:50
-
05:47
-
05:41
-
05:34
-
04:59
-
04:38
-
04:25
-
04:18
-
04:01
-
04:00
-
03:46
-
03:25
-
03:18
-
02:47
-
02:41
-
02:35
-
02:22
-
02:03
-
01:58