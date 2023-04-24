Данни — об уходе Малкома из «Зенита»: это будет очень большая потеря

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни высказался о возможном уходе бразильского вингера Малкома из стана чемпионов страны.

«Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для «Зенита», потому что он очень хороший игрок и качественный футболист! Тем интереснее будет смотреть, что «Зенит» будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков, которые могут захотеть покинуть команду», — приводит слова Данни «Спорт-экспресс».

Бразильский футболист «Зенита» лидирует в списке бомбардиров РПЛ, опережая на два гола Промеса (16 мячей), на четыре Владимира Писарского из «Оренбурга» и Фёдора Чалова из ЦСКА (у обоих по 14 взятий ворот).