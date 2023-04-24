Орлов — о мате в футболе: это поражает. Знал политиков и воров в законе — они не ругались

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об использовании слов грубой нецензурной брани в профессиональном футболе.

«У тренера есть две возможности себя проявить. Первая — педагогика, а вторая — знание футбола. Чтобы быть педагогом, нужно разобраться в себе, быть честным и коммуникабельным, человеколюбивым, чтобы найти подход к футболистам. В Советском Союзе именно такое поведение было доминантным. А когда я сейчас слышу, что тренеры матерятся, я поражаюсь.

Когда я играл в футбол, мы на тренировках и в раздевалках не матерились. Только за пределами стадиона. Если во время матча ты сказал матерное слово, это была сразу красная карточка. Сегодня же я слышу, что игроки отвечают матом судьям, да и сами судьи иногда отвечают! Это падение нравов. Куда идёт наша общность? Что ж вы материтесь все! Более того, находятся идеологи, которые говорят, что мат — часть нашей культуры. Нет, это бескультурье! Надо воспитывать народ, нельзя же так. Мальчики сейчас матерятся перед девочками, а девочки перед мальчиками. Куда родители смотрят? Это же деградация общества.

Культура мне передавалась от тренеров, с которыми я работал. Сейчас это всё закончилось. Мои коллеги уже начали материться в эфире. Да, YouTube — это тоже эфир! Когда матерятся, больше просмотров. Люди хотят видеть эту низменную часть жизни. Давайте тогда в театрах поставим шесты для стриптиза. Тоже будет полный зал. Человек может сказать крепкое слово, когда оно к месту. Но использовать мат для связки слов… Я знал и политиков, и воров в законе — они не матерились. Я уже взрослый человек и не понимаю, зачем это всё сейчас происходит», — приводит слова Орлова Sport24.