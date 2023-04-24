Кордоба: скучаю по играм в еврокубках. Я переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что соскучился по матчам на европейской арене.

«Конечно, я скучаю по таким матчам, потому что переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе. Сейчас, к сожалению, мы не можем там играть. Но мы настроены на то, чтобы продолжать отдавать всё лучшее «Краснодару», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Недавно Кордоба забил сотый мяч за клуб. Юбилейный гол Кордоба забил в среду, 19 апреля, в ворота «Крыльев Советов». Напомним, «Краснодар» в серии пенальти одолел самарский клуб в финале Кубка России (Путь регионов), основное время матча завершилось вничью – 2:2.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» у себя на поле примет «Урал». Матч состоится 29 апреля.