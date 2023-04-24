«Наполи» обыграл «Ювентус», «Барселона» одолела «Атлетико». Главное к утру

«Наполи» с минимальным счётом взял верх над «Ювентусом», «Барселона» оказалась сильнее мадридского «Атлетико», ЦСКА и «Локомотив» победителя не выявили. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Наполи» вырвал победу у «Ювентуса» в самой концовке матча.
2. Гол Торреса позволил «Барселоне» одолеть «Атлетико» с минимальным счётом.
3. «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью в матче РПЛ с ЦСКА.
4. ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина.
5. «МЮ» обыграл «Брайтон» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии.
6. Клебо не будет готовиться к сезону в составе сборной Норвегии.
7. Федотов подвёл итоги матча с «Локомотивом». ЦСКА упустил победу на 87-й минуте.
8. Три очка Макдэвида и дубль Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес».
9. Даниил Медведев поднимется на третье место в рейтинге ATP.
10. Норвежская лыжная ассоциация рассмотрит вопрос допуска Клебо к чемпионату и Кубку мира.
- 24 апреля 2023
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
08:03
-
08:00
-
07:51
-
07:43
-
07:17
-
07:00
-
06:55
-
06:48
-
06:15
-
06:04
-
05:54
-
05:50
-
05:47
-
05:41
-
05:34
-
04:59
-
04:38
-
04:25
-
04:18
-
04:01
-
04:00
-
03:46
-
03:25
-
03:18
-
02:47
-
02:41
-
02:35
-
02:22
-
02:03
-
01:58