«Наполи» обыграл «Ювентус», «Барселона» одолела «Атлетико». Главное к утру

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«Наполи» с минимальным счётом взял верх над «Ювентусом», «Барселона» оказалась сильнее мадридского «Атлетико», ЦСКА и «Локомотив» победителя не выявили. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Наполи» вырвал победу у «Ювентуса» в самой концовке матча.

2. Гол Торреса позволил «Барселоне» одолеть «Атлетико» с минимальным счётом.

3. «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью в матче РПЛ с ЦСКА.

4. ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина.

5. «МЮ» обыграл «Брайтон» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии.

6. Клебо не будет готовиться к сезону в составе сборной Норвегии.

7. Федотов подвёл итоги матча с «Локомотивом». ЦСКА упустил победу на 87-й минуте.

8. Три очка Макдэвида и дубль Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес».

9. Даниил Медведев поднимется на третье место в рейтинге ATP.

10. Норвежская лыжная ассоциация рассмотрит вопрос допуска Клебо к чемпионату и Кубку мира.