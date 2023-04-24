Маттеус: если бы не ошибки, «Бавария» стала бы одной из лучших команд в мире

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о неудачной серии команды, заявив, что руководству не стоит принимать какие-либо кадровые решения, а нужно сконцентрироваться на исправлении допущенных ошибок.

«Мне рассказали, что положение Оливера Кана в клубе уже не самое стабильное. Я считаю, что никто не должен уходить, но допущенные ошибки должны быть исправлены теми, кто несёт ответственность. Прежде всего президента Хайнера, которого мы сейчас не слышим. Последнее, что я от него слышал — это интервью пять-шесть недель назад, в котором он говорил, что планируют своё будущее с Нагельсманом. А через 10 дней уволил его. После этого он исчез. Человек, который должен проявлять силу в данный момент и устранять ошибки, слабые стороны. Если бы эти ошибки были исправлены, «Бавария» стала бы одной из лучших команд в мире», — приводит слова Маттеуса RTL.

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