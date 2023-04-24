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«Старался получать удовольствие от сейвов». Вратарь «Локо» Лантратов — о ничьей с ЦСКА

«Старался получать удовольствие от сейвов». Вратарь «Локо» Лантратов — о ничьей с ЦСКА
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов высказался о ничьей с ЦСКА (1:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники играли в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Марио Митая.

«Партнёры дали мне шанс проявить себя. Старался получать удовольствие от сейвов, потому что это дерби с ЦСКА.

«Локо» всегда ставит перед собой максимальные задачи, но сначала надо в этом сезоне оказаться как можно выше, а потом будем думать о следующем», — сказал Лантратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА нанёс 10 ударов по воротам Ильи Лантратова, из которых вратарь справился с девятью. 27-летний вратарь вернулся в команду в конце 2022 года. Ранее Лантратов выступал за «Локомотив» с 2014 по 2016 год.

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