Чухлов: если «Зенит» проиграет «Спартаку» или сыграет вничью, народ не поймёт

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов подвёл итоги матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. По словам Чухлова, «Динамо» его разочаровало. Также экс-футболист высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2022/2023.

«Игра была ни о чём, честно говоря. Мне не понравилась. Только на 33-й минуте был нанесён первый удар по воротам «Динамо». Потом — ещё один, дальше уже Малком сделал пенальти. «Зенит» играл вальяжно. Непонятно, что Кузяев на поле делал. У него там какие-то проблемы с контрактом. Я сидел на стадионе среди болельщиков, все спрашивали: чем занимается Кузяев? Вышел Мостовой на замену, сразу пошла игра. У Далера уже не первый неудачный матч.

Понимаете, девять очков запас у «Зенита» — это расслабляет. Все говорят, что они хотят оформить чемпионство в матче со «Спартаком». Посмотрим, что получится. Мне в субботу у «Зенита» понравился Кассьерра. Пусть он не забил, но за все мячи боролся, головой выигрывал, напрягал оборону. Молодец.

Понравился ли Захарян, которого хотел купить клуб АПЛ? Вот с тех пор как «Челси» захотел его купить, Захарян перестал играть. В матче с «Зенитом» его не было видно, тренер заменил. А Смолов — это как Дзюба. Если создать ему ситуацию, он забьёт. Исполнитель Федя очень хороший. Но если вы выходите с таким нападающим на острие, нужно подобрать для него партнёров, чтобы те что-то создавали.

Поставлена ли уже точка в борьбе за чемпионство? Вообще, этот вопрос риторический. Все говорят, что всё должно решиться в матче со «Спартаком». Не знаю, какая посещаемость будет 7 мая на «Газпром Арене», но если «Зенит» проиграет «Спартаку» или сыграет вничью, народ не поймёт», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».