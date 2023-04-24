Снейдер — о Фернандесе: будь я владельцем «Челси», был бы зол на футболиста за € 100 млн

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер оценил уровень игры хавбека лондонского «Челси» Энцо Фернандеса, заявив, что тот не оправдывает возложенных на него ожиданий.

«Если бы я был владельцем клуба и, присутствуя на трибунах, увидел бы, как Галлахер бежит спринт в то время, как игрок, купленный мной за € 100 млн, этого не делает, тогда бы я очень разозлился! Не думаю, что Фернандес — великий футболист. Много говорили о том, что он помог Месси на чемпионате мира. Я думал, что он сделает это и в «Челси», но понятно, что он далёк от этого», — приводит слова Снейдера RTL.

22-летний Фернандес сыграл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя результативными передачами.

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