Главный тренер «Акрона» рассказал, зачем ездил на стажировку к Ларионову в ХК «Торпедо»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал, зачем ездил на стажировку в хоккейный клуб «Торпедо».

«Очень люблю хоккей. Помню, как живьём впервые увидел! Отец водил меня и брата на матч ЦСКА – «Химик» Воскресенск. То был 1985 или 1986 год. Потом уже сам на коробке встал на лёд. Сборная России, чемпионаты мира – за всем следил. Первый плей-офф НХЛ, который я запомнил – «Рейнджерс» и «Кэнакс». 1994-й! Марк Мессье против Павла Буре. Ночами смотрел серию. Там другая коробка, драки… ух! Ну и до сих пор слежу за НХЛ. И вот я однажды наткнулся на интервью Ларионова, который сейчас тренирует «Торпедо».

Он рассказал, что ездил к Венгеру и Гвардиоле. Общественность начала выделять «Торпедо», и я стал следить за командой. А она играет словно в футбол – в пасик. Я ни разу не видел хоккейных тренировок и попросил нашего гендира организовать мне стажировку. Он созвонился с Харламовым и подобрали специальный срок – 6-7 дней. В декабре съездил и посмотрел пять тренировок. Очень крутые впечатления.

Во-первых, Ларионов – хоккейная глыба. И при этом общается, как с равным. Называл меня Женей и Жекой. В плане хоккея очень открытый. Даже на теорию пустил, где разбирали матч с ЦСКА. Я приезжал за час-полтора, и была возможность поспрашивать. Потом ещё и после занятий общался со штабом. У них продвинутый зал, работают современно и, кстати, тоже следят за питанием. Увы, в России этому мало внимания уделяют. Всё было во времена СССР, но мы утратили», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.