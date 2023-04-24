Игнатьев из «Локо»: ЦСКА очень вальяжно подходил к своим моментам — за это и поплатились

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал ничью команды в матче с ЦСКА (1:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Вчера был довольно тяжёлый матч для нас. ЦСКА очень вальяжно подходил к своим моментам — за это они в итоге и поплатились. Наши ребята — большие молодцы, боролись до самого конца! Уверен, что ничью можно назвать закономерным результатом в дерби», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Локомотив» играл в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Марио Митая. ЦСКА открыл счёт на 22-й минуте благодаря Антону Заболотному. Железнодорожники сравняли на 87-й, когда самым расторопным футболистом в штрафной соперника после углового оказался Вильсон Изидор.