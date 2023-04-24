«Уважение останется навсегда». Гвардиола — о взаимоотношениях с Артетой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отношениях с наставником «Арсенала» Микелем Артетой.

«Наши отношения с Артетой изменились, потому что он в Лондоне, а я в Манчестере, мы не так часто видимся. Он занят, я тоже занят, но привязанность и уважение, которые я испытываю к нему, останутся навсегда.

«Арсенал» поехал на «Энфилд» (домашний стадион «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата») и добился результата, что непросто. А когда вы играете с такими командами, как «Вест Хэм», которые борются за выживание, вам тоже будет трудно, как и всем. Каждый за что-то борется, будь то попадание в Лигу чемпионов, Лигу Европы или выживание.

Это сложно, и потеря очков, конечно, может случиться и с нами. Положительный импульс может закончиться, мы можем проиграть. Я знаю, как сложно это будет», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

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