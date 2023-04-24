Гасилин: зарплаты футболистов оправданы, а кто не согласен — пускает слюну зависти

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин признался, что считает большие зарплаты футболистов оправданными. По словам спортсмена, внушительных окладов добиваются лишь единицы, которые потратили своё детство на тяжелейший труд. Гасилин заявил, что люди, считающие зарплаты футболистов завышенными, «пускают слюну зависти».

«В среднем из одного поколения ребят футболом занимаются около миллиона. Официальная статистика показывает, что из этого миллиона на футболе будут суперхорошо зарабатывать 20 человек. Ещё двести — просто обеспечивать себя игрой. Шанс попасть в двадцатку меньше одного процента. Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить всё своё детство на занятие футболом? Никто.

У футболистов очень тяжёлая жизнь. Кто считает по-другому — диванные критики, пускающие слюну зависти. Быть профессиональным футболистом — тяжелейший труд. Ты тратишь всё своё детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы», — приводит слова Гасилина Sport24.