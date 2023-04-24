Неймаром интересуются «Челси» и ещё один клуб АПЛ. «ПСЖ» хочет сохранить Мбаппе — Mirror

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар может покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, к футболисту проявляет интерес лондонский «Челси», владелец которого Тодд Боули уже обсуждал возможность трансфера Неймара прошлой зимой. Также бразильцем интересуется ещё как минимум один клуб АПЛ, однако вариантов ухода игрока из «ПСЖ» может быть не так много из-за его тяжёлых травм.

«ПСЖ» хотел бы сохранить в своём составе нападающего Килиана Мбаппе на долгий срок, в связи с чем французу может быть предложено продление контракта, истекающего в 2024 году, чтобы избежать ситуации с возможным переходом в мадридский «Реал», как было год назад.

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