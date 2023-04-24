В «Локомотиве» ответили на вопрос о продлении контракта с Артёмом Дзюбой
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что в скором времени клуб объявит о возможном продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.
«Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, всё скажем после матча с ЦСКА. В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Всё меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведём переговоры: думаю, договоримся. Может быть, следующим будет Дзюба, а может — и не он», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Артём Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона. В девяти матчах за команду на его счету шесть голов и четыре результативные передачи.
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