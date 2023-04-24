«Посмотрел ЛЧ и уснул». Калешин рассказал, что было с ним после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин признался, что после победы команды над «Спартаком» (2:1) в матче 1/2 финала Пути регионов он посмотрел Лигу чемпионов и уснул.
«Посмотрел Лигу чемпионов и нормально уснул. Ощущение радости быстро ушло. Возможно, из-за стресса. Хотя поздравлений было много. Писали даже люди, которых я не знаю. Откуда у них мой номер – не представляю», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В следующем раунде Пути регионов «Акрон» сыграет с «Краснодаром», а в случае победы — с проигравшим в паре «Урал» — ЦСКА. Лишь эти две победы позволят тольяттинскому клубу выйти в Суперфинал Фонбет Кубка России, который пройдёт в июне на стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка является «Спартак».
- 24 апреля 2023
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