Зуев — о матче «Крыльев» с «Пари НН»: судья пропустил 4 ключевых момента против нас

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев прокомментировал работу судей на матче 24-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:2), заявив, что главный арбитр пропустил четыре ключевых момента против игроков самарцев.

«Хотелось бы обратить внимание на судью. Понимаю, что у всех бывают неудачные дни, но он пропустил четыре ключевых момента против наших игроков. Пенальти на Писарском в конце первого тайма, ладно арбитр его не увидел, но почему VAR не посмотрел этот момент, даже проверки не было. Это железная «точка». Был момент, где игроку «Пари НН» Каккоеву попал мяч в руку в своей штрафной. Ещё момент, когда защитник Александров ударил в лицо Писарскому, мы должны были 20 минут играть в большинстве. Через три минуты этот же защитник ещё и на Гарре сфолил, снова без карточек.

Опять же, неудачные дни бывают у всех, но, на мой взгляд, это ключевые ошибки. Понятно, что мы сами проиграли игру, но эти моменты могли решить исход встречи», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».