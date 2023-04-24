Калешин рассказал, как в «Кубани» расплакался на установке перед игрой

Бывший главный тренер «Кубани» Евгений Калешин вспомнил сентиментальный момент во время работы в краснодарском клубе.
«Это было в «Кубани». У клуба было тяжёлое финансовое положение. Коллектив изрядно потрепало. Стартовый тур сезона-2017/2018. Мы приехали на матч в Томске, но команда не хотела выходить на игру. Всю ночь решали – склоки, зарплаты… Было действительно близко к отмене матча. А мне сын написал трогательное сообщение, и я его пацанам процитировал по памяти. Всех задело. Мы вышли и разгромили «Томь» – 4:1, кажется. Эмоциональный спич помог направить команду.
Что было в сообщении сына? Дословно – не помню. Речь шла о том, как болельщики эмоционально переживают за команду. Сентиментально получилось», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 24 апреля 2023
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