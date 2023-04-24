Игорь Колыванов: должно произойти чудо, чтобы «Зенит» уступил первое место — это нереально
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, должно произойти чудо, чтобы санкт-петербургский «Зенит» потерял чемпионство.
«По своему составу «Зенит» может играть в Лиге чемпионов. Поэтому у других команд остаётся не так много шансов. Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» уступил первое место — это нереально», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 58 очков после 24 матчей. У «Ростова», занимающего второе место, 49 очков. Замыкает тройку лидеров «Спартак», в активе которого 45 очков.
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- 24 апреля 2023
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