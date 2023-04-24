«Зачем «Акрону» терять ещё год?» Калешин — о возможном выходе в РПЛ по итогам сезона

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал, что клуб продолжит бороться в Мелбет Первой лиге за повышение.

«Перед началом сезона наше руководство на всю страну объявило задачу. Да, старт не задался, но состав позволяет бороться. Зачем нам терять ещё год? Футболисты станут только старше. Нужно выдать максимум из возможного уже сейчас.

Готов ли «Акрон» к РПЛ в плане инфраструктуры? У нас в Самаре есть стадион чемпионата мира. В моё время «Краснодар» вышел в РПЛ и играл вместе с «Кубанью» на её стадионе. Просто делили матчи дома и на выезде – никаких проблем.

Что касается состава, то «Крылья» и «Оренбург» во многом сохранили состав, когда поднялись в РПЛ. Обе команды не затерялись в чемпионате России, как и «Факел». Да, у него много ничьих, но с тем же «Ахматом» были близки к победе. Вообще хорошие матчи проводят. Уступили «Торпедо», хотя по игре не должны были. Божин, Квеквескири, Альшин, Аппаев, Максимов, Магаль – я знаю всех этих ребят. Мы против них играли. Парни потихоньку шли из ФНЛ в РПЛ. И у нас игроки не затеряются в РПЛ.

Нужно перекроить состав под РПЛ? Какие тут аргументы? Понятно, что мы там будем бороться не за чемпионство, а за выживание, но при этом останемся конкурентоспособны. Я это и пацанам всегда говорю. Почему считаете себя хуже? Потому что все вокруг что-то поют? Надо слушать тренера, который что-то понимает. Всё-таки я в футболе давно. Из футбольной семьи. Отец был и тренером, и игроком. Я 10 лет занимался детским футболом, потом 18 лет играл профессионально, а теперь ещё 10 лет тренирую. С шести лет в футболе, а мне 44 года. Наверное, моё мнение чего-то стоит», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.