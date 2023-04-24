Экс-тренер Кривцова: Никита поймал звезду, пришлось посадить. Через полсезона взяли в ФНЛ

Дмитрий Вязьмикин, бывший наставник полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, вспомнил совместную работу с футболистом.

«В Муроме он не играл, и после смены тренерского штаба его решили не оставлять в команде. После Володи Казакова пришёл Олег Стогов и, похоже, не увидел в Кривцове ничего особенного. Кто-то побаивается: будешь доверять молодёжи — уволят после поражения. А я с удовольствием ставил молодых, если они доказывали свою состоятельность. Меня попросили взять его. Одной тренировки хватило, чтобы понять: парень футбольный, с задатками. Даже у опытных футболистов сегодня редко встречается такой креатив — нестандартное мышление и принятие решений. Поэтому оставил его, стал доверять место в составе. Не скажу, что я суперраспознаватель талантов, но по Кривцову было видно, что заиграет. Даже на фоне взрослых мужиков выделялся. Когда на молодого футболиста рано падает слава, многие частенько не могут пройти этот этап. Был такой период и у Никиты — немножко поймал звезду. Возомнил себя игроком основного состава и стал хуже работать на тренировках. Пришлось посадить на лавку. Обижался? Ну, это их проблемы. Я тоже обижался, когда меня не ставили в состав. Причину надо искать в себе, а не в тренере. Он молодец — всё осознал и свою позицию изменил, стал работой доказывать, что лучший. И уже через полсезона его забрали в ФНЛ», — сказал Вязьмикин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.