Облак: Холанд — отличный игрок, один из лучших нападающих в мире
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Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде, заявив, что тот является одним из лучших форвардов в мире и может прогрессировать и дальше.
«Эрлинг Холанд? Отличный игрок. Один из лучших нападающих, который с учётом его возраста ещё может прогрессировать. Я играл против него только на уровне сборных. Мы проделали хорошую работу, чтобы остановить его, но он обладает большим потенциалом. Стоит только посмотреть на его статистические показатели в этом сезоне, и всё станет ясно», — приводит слова Облака TVE.
22-летний Холанд забил 48 голов и сделал шесть результативных передач в 42 матчах за «Манчестер Сити» в текущем сезоне.
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