Сторожук: отмечу поведение Кривцова в быту. Это не тот человек, который будет задирать нос

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук вспомнил поведение полузащитника команды Никиты Кривцова в быту.
«Отдельно отмечу поведение Никиты в быту. Думаю, это не тот человек, который станет задирать нос, а будет работать и дальше. Это подкупает. Лично мне было легко находить с ним общий язык и взаимодействовать. Плюс опытные ребята — Евгений Городов, Юра Газинский, Лёха Ионов — на первых порах ему здорово помогали — и напутствием, и делом. Всё-таки профессионалы с большой буквы. Сейчас смотрю на его игру и радуюсь. Тренерскому штабу тут тоже нужно отдать должное.
Но я считаю, что при правильном отношении к делу — он знает, о чём я говорю — Кривцов способен на большее, однозначно. Европа? Ему ещё нужен год-два, чтобы обрести стабильность, стать полноценным игроком основного состава и лидером «Краснодара». Тогда уже можно будет заявлять о каких-то более глобальных командах и чемпионатах. Процесс его становления ещё не завершён», — сказал Сторожук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 24 апреля 2023
-
13:22
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:36
-
12:28
-
12:15
-
12:10
-
12:02
-
12:02
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:40
-
11:40
-
11:35
-
11:27
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:05