Сторожук: отмечу поведение Кривцова в быту. Это не тот человек, который будет задирать нос

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук вспомнил поведение полузащитника команды Никиты Кривцова в быту.

«Отдельно отмечу поведение Никиты в быту. Думаю, это не тот человек, который станет задирать нос, а будет работать и дальше. Это подкупает. Лично мне было легко находить с ним общий язык и взаимодействовать. Плюс опытные ребята — Евгений Городов, Юра Газинский, Лёха Ионов — на первых порах ему здорово помогали — и напутствием, и делом. Всё-таки профессионалы с большой буквы. Сейчас смотрю на его игру и радуюсь. Тренерскому штабу тут тоже нужно отдать должное.

Но я считаю, что при правильном отношении к делу — он знает, о чём я говорю — Кривцов способен на большее, однозначно. Европа? Ему ещё нужен год-два, чтобы обрести стабильность, стать полноценным игроком основного состава и лидером «Краснодара». Тогда уже можно будет заявлять о каких-то более глобальных командах и чемпионатах. Процесс его становления ещё не завершён», — сказал Сторожук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.