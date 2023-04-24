Аналитик «Крыльев» рассказал, как Кривцов из «Краснодара» добился прогресса при Ивиче

Бывший автор «Чемпионата» и действующий аналитик «Крыльев Советов» Сергей Титов высказался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.

«Кривцов — физически сильный футболист, в порядке в борьбе корпусом, плечо в плечо, ещё в ФНЛ по Томску этим выделялся. Между линиями очень хорошо вяжет игру, есть краснодарское понимание, как открыться, быстро отдать, вбежать на свободное пространство.

Раньше Кривцов много вглубь за мячом приходил. При Ивиче он стал больше между линиями держаться и ждать пас. Сейчас у «Краснодара» есть идея, что между линиями обязательно должно быть два игрока: или две восьмёрки, или восьмёрка и вингер (тогда другая восьмёрка уходит ниже, чтобы разыгрывать мяч). Так вот раньше Кривцов мог так смещаться ниже, а сейчас это делают другие — Сперцян и Кади. А его всегда держат между линий, чтобы мог получить мяч и завязать атаку (или пробить издали — удар там тоже поставленный). Его второй гол «Нижнему» в этом плане характерен», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.