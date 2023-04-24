Источник: «Зенит» начал искать замену Клаудиньо в Европе

Санкт-петербургский «Зенит» начал поиски футболиста на замену полузащитнику Клаудиньо на случай, если бразилец решит покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, «Зенит» готов потратить на потенциального новичка не более € 10 млн. Приоритетным регионом поиска нового футболиста является Европа.

26-летний Клаудиньо ранее заявил о готовности отработать свой контракт с «Зенитом» до истечения его срока. Соглашение бразильца с санкт-петербургским клубом рассчитано до 2027 года. Футболист защищает цвета «Зенита» с 2019 года. В феврале 2022 года Клаудиньо получил российское гражданство. В составе «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.