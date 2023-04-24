Вратарь «Краснодара» Сафонов: понимаем, чего ждать от «Спартака»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ с московским «Спартаком», заявив, что на встречу с красно-белыми довольно легко настраиваться, если учесть, что команда идёт вверху турнирной таблицы.

«Думаю, на «Спартак» намного легче настраиваться, команда идёт вверху турнирной таблицы, такие матчи интересно играть. Понимаем, чего от них ждать. Ожидаю тяжёлый матч, так как соперник вылетел из Кубка России и захочет исправиться. Настраиваемся на позитивный результат», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Краснодар» и «Спартак» сыграют сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Спартак» занимает третье место в РПЛ с 45 очками, «Краснодар» — седьмое с 38 очками.