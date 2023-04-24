Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасилин: пацаны, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок Кокорина

Гасилин: пацаны, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок Кокорина
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о популярной ошибке молодых футболистов, которую, в частности, допустил и другой экс-форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин. Гасилин призвал начинающих спортсменов «не кайфовать», не достигнув определённого уровня, чтобы не загубить свой потенциал.

«Я застал Кокорина в «Зените»? Да! Мы до сих пор с Саней общаемся. Он крутой футболист, но свой потенциал реализовал лишь на 50 процентов. Он любил покайфовать, потусить. Это многих подводит. Пацаны, пожалуйста, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок», — приводит слова Алексея Гасилина Sport24.

Напомним, сейчас Александр Кокорин выступает в кипрском «Арисе», а Алексей Гасилин выступает в медийном футболе.

Материалы по теме
Источник: Кокорин готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Арисе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023