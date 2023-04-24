Гасилин: пацаны, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок Кокорина

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о популярной ошибке молодых футболистов, которую, в частности, допустил и другой экс-форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин. Гасилин призвал начинающих спортсменов «не кайфовать», не достигнув определённого уровня, чтобы не загубить свой потенциал.

«Я застал Кокорина в «Зените»? Да! Мы до сих пор с Саней общаемся. Он крутой футболист, но свой потенциал реализовал лишь на 50 процентов. Он любил покайфовать, потусить. Это многих подводит. Пацаны, пожалуйста, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок», — приводит слова Алексея Гасилина Sport24.

Напомним, сейчас Александр Кокорин выступает в кипрском «Арисе», а Алексей Гасилин выступает в медийном футболе.