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Жители Нижнего Новгорода попытались попасть на матч РПЛ по чужим Fan ID

Жители Нижнего Новгорода попытались попасть на матч РПЛ по чужим Fan ID
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Два жителя Нижнего Новгорода попытались попасть на матч 24-го тура РПЛ между местным «Пари Нижний Новгород» и самарскими «Крыльями Советов» (2:1) по билетам, оформленным на чужие Fan ID. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, 39-летний Андрей и 44-летний Баходир были остановлены сотрудниками службы безопасности стадиона за несколько минут до стартового свистка. Болельщиков доставили в местный отдел полиции, где на них оформили протоколы. Теперь нижегородцы не смогут оформить Fan ID.

Fan ID требуется на всех стадионах РПЛ с декабря 2022 года. Без электронного документа невозможно посещение матчей высшего дивизиона чемпионата России. Стадион в Нижнем Новгороде вмещает 44 899 мест.

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