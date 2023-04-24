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Глава РПЛ Алаев отреагировал на решение гендиректора «КС» подать в отставку из-за судей

Глава РПЛ Алаев отреагировал на решение гендиректора «КС» подать в отставку из-за судей
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о решении генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку с занимаемой должности в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Решение генерального директора «Крыльев Советов» эмоциональное. Но его точно можно понять. У руководителей клубов накопились вопросы, и не только у Вадима Андреева.

Объективно, происходящее в судействе в РПЛ в текущем сезоне вызывает много вопросов. Последний тур не стал исключением, когда пришлось обсуждать судейство с руководителями клубов по итогам матчей, а иногда и по ходу», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Крылья Советов» занимают в турнирной таблице чемпионата России 12-е место.

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