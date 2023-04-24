Валерий Гладилин: не будет никакой трагедии, если «Спартак» проиграет «Краснодару»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых с «Краснодаром» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Матч «Спартак» — «Краснодар» будет очень сложным. Гости сейчас в хороших кондициях, много забивают — «Спартаку» будет непросто. Отсутствуют Джикия и Промес, кроме них, лидеров больше нет. Я не сомневаюсь, что «Спартак» постарается победить, потому что нужно исправиться после поражения в Кубке.
Не будет никакой трагедии, если «Спартак» проиграет «Краснодару». Атмосфера могла испортиться после того, как проиграли «Акрону». А сейчас будет игра между двумя равными соперниками — любая команда может победить и проиграть. Но «Спартак» приложит максимум усилий», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 24 апреля 2023
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