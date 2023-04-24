Комличенко: у «Ростова» нет вопросов к судьям по матчу с «Уралом»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что у ростовчан нет вопросов по судейству по итогам матча 24-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (3:1).
«Было непросто, тем более на выезде с «Уралом» всегда много борьбы. Нужно внимательно играть в обороне и в центре поля, выигрывать подборы. Не зря они и «Спартак» обыгрывали, и с ЦСКА вничью недавно сыграли. Это неплохая команда, настраивались на 200%, как и всегда.
Доволен ли игрой? Да, было много моментов, ключевые эпизоды — незасчитанный гол и пенальти.
Моё мнение о спорных судейских решениях? Всё было очевидно. Перед голом Бикфалви была явная игра рукой, а до этого рукой попали по лицу нашему игроку. Мне показалось, что это не тяжёлые и не спорные моменты. Есть ли у «Ростова» вопросы к судьям? В этой игре точно нет», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».
- 24 апреля 2023
-
14:35
-
14:33
-
14:27
-
14:20
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:48
-
13:45
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:25
-
13:22
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:36
-
12:28
-
12:15
-
12:10
-
12:02
-
12:02
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:40
-
11:40