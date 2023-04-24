Комличенко: у «Ростова» нет вопросов к судьям по матчу с «Уралом»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что у ростовчан нет вопросов по судейству по итогам матча 24-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (3:1).

«Было непросто, тем более на выезде с «Уралом» всегда много борьбы. Нужно внимательно играть в обороне и в центре поля, выигрывать подборы. Не зря они и «Спартак» обыгрывали, и с ЦСКА вничью недавно сыграли. Это неплохая команда, настраивались на 200%, как и всегда.

Доволен ли игрой? Да, было много моментов, ключевые эпизоды — незасчитанный гол и пенальти.

Моё мнение о спорных судейских решениях? Всё было очевидно. Перед голом Бикфалви была явная игра рукой, а до этого рукой попали по лицу нашему игроку. Мне показалось, что это не тяжёлые и не спорные моменты. Есть ли у «Ростова» вопросы к судьям? В этой игре точно нет», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».