Ловчев — о Дуарте: это что такое вообще? Как игрок такого уровня появился в «Спартаке»?
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о проблемах красно-белых в оборонительной линии. В частности Ловчев раскритиковал московский клуб за приобретение защитника Алексиса Дуарте.
«Сейчас для меня гораздо важнее, что будет с трансферами. Есть очевидные проблемы в обороне. Они были и перед зимним окном — и это понимал Абаскаль, поэтому и появились Дуарте и Тавареш. У меня большие вопросы к Эшуорту — Дуарте это что такое вообще? Как игрок такого уровня мог появиться в «Спартаке»?» — написал Евгений Ловчев в своём телеграм-канале.
Напомним, 23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» зимой этого года. За красно-белых парагвайский центральный защитник сыграл лишь два матча, проведя на поле в общей сложности 105 минут.
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