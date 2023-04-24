Ловчев — о Дуарте: это что такое вообще? Как игрок такого уровня появился в «Спартаке»?

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о проблемах красно-белых в оборонительной линии. В частности Ловчев раскритиковал московский клуб за приобретение защитника Алексиса Дуарте.

«Сейчас для меня гораздо важнее, что будет с трансферами. Есть очевидные проблемы в обороне. Они были и перед зимним окном — и это понимал Абаскаль, поэтому и появились Дуарте и Тавареш. У меня большие вопросы к Эшуорту — Дуарте это что такое вообще? Как игрок такого уровня мог появиться в «Спартаке»?» — написал Евгений Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, 23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» зимой этого года. За красно-белых парагвайский центральный защитник сыграл лишь два матча, проведя на поле в общей сложности 105 минут.