Сборная Украины по футболу сыграет в благотворительном матче с Германией в июне

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своём официальном сайте объявила об организации товарищеского матча сборной Украины с национальной командой Германии 12 июня 2023 года.

Встреча пройдёт в Бремене, на стадионе «Везерштадион». Деньги, вырученные с продажи билетов на матч с Украиной, пойдут в фонд Немецкого футбольного союза, который продолжит помогать людям, пострадавшим за время СВО. Конкретные проекты и инициативы помощи будут отобраны вместе с УАФ.

«Футбольное общество Украины благодарно нашим немецким друзьям за то, что этот матч будет носить статус благотворительного, а вырученные средства Немецкий футбольный союз планирует потратить на поддержку украинцев, пострадавших во время СВО. Также хочется сказать слова благодарности за ту серьёзную поддержку, которая уже оказана Украине! Для УАФ и национальной команды Украины проведение 1000-го матча в истории сборной Германии станет почётной миссией. Ценим нашу дружбу и благодарны за поддержку!» — сказал президент УАФ Андрей Павелко.