«Барселона» намерена бесплатно подписать полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта и нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха в летнее трансферное окно могут перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es. Контракты обоих футболистов истекают в конце сезона, поэтому испанский клуб заинтересован в подписании игроков на правах свободного агента.
28-летний Наби Кейта был куплен «Ливерпулем» у «РБ Лейпциг» летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в 13 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.
30-летний Заха — воспитанник «Кристал Пэлас». Он покинул клуб в 2013 году, когда перешёл в «Манчестер Юнайтед». В августе 2014 года Заха вернулся в родную команду.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 30-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 24 апреля 2023
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:56
-
15:46
-
15:40
-
15:38
-
15:30
-
15:15
-
15:14
-
15:11
-
15:03
-
15:00
-
14:35
-
14:33
-
14:27
-
14:20
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:48
-
13:45
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:25
-
13:22
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:00