«Барселона» намерена бесплатно подписать полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта и нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха в летнее трансферное окно могут перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es. Контракты обоих футболистов истекают в конце сезона, поэтому испанский клуб заинтересован в подписании игроков на правах свободного агента.

28-летний Наби Кейта был куплен «Ливерпулем» у «РБ Лейпциг» летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в 13 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

30-летний Заха — воспитанник «Кристал Пэлас». Он покинул клуб в 2013 году, когда перешёл в «Манчестер Юнайтед». В августе 2014 года Заха вернулся в родную команду.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 30-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.