Агент Клаудиньо заявил, что у него нет предложений по трансферу игрока

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Клаудиньо, рассказал, что не получал предложений о переходе 26-летнего бразильского футболиста.

«У меня нет предложений по трансферу Клаудиньо. Сейчас мой клиент нацелен на победу в чемпионате», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

26-летний Клаудиньо ранее заявил о готовности отработать свой контракт с «Зенитом» до истечения его срока. Соглашение бразильца с санкт-петербургским клубом рассчитано до 2027 года. Футболист защищает цвета «Зенита» с 2019 года. В феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство. В составе «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» начал поиски замены для Клаудиньо.