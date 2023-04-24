Агент Клаудиньо заявил, что у него нет предложений по трансферу игрока
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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Клаудиньо, рассказал, что не получал предложений о переходе 26-летнего бразильского футболиста.
«У меня нет предложений по трансферу Клаудиньо. Сейчас мой клиент нацелен на победу в чемпионате», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
26-летний Клаудиньо ранее заявил о готовности отработать свой контракт с «Зенитом» до истечения его срока. Соглашение бразильца с санкт-петербургским клубом рассчитано до 2027 года. Футболист защищает цвета «Зенита» с 2019 года. В феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство. В составе «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что «Зенит» начал поиски замены для Клаудиньо.
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