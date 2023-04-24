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Малком, Вендел и Захарян могут перейти в «Бешикташ» после сделки клуба с «Газпромом»

Малком, Вендел и Захарян могут перейти в «Бешикташ» после сделки клуба с «Газпромом»
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Сделка между турецким футбольным клубом «Бешикташ» и российской компанией «Газпром» может способствовать переходам игроков из РПЛ в Европу. Об этом сообщает турецкое издание Fotospor.

По информации источника, целый ряд футболистов клубов РПЛ может перейти в «Бешикташ» в результате сделки клуба с «Газпромом». Среди потенциальных новичков турецкой команды называются игроки «Зенита» Малком и Вендел, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль. В «Бешикташе» футболисты смогут выступать в еврокубках, а уже из турецкого клуба перейти в европейские команды в будущем.

Сумма сделки «Газпрома» и «Бешикташа» составит $ 67 млн. Российская компания станет титульным спонсором стадиона клуба.

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