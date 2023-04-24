И. Сиссе — об ошибках судей: возможно, кто‑то не хочет, чтобы «Урал» поднимался в таблице

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:3). Также футболист допустил предвзятость судей в адрес екатеринбургского клуба. По его словам, есть вероятность, что кто-то не хочет пускать «Урал» вверх по турнирной таблице.

«Мы старались играть до конца, несмотря на решения судьи. Считаю, нам нужно было давить, давить и ещё раз давить, и тогда смогли бы изменить ситуацию в концовке игры.

Нужно пересмотреть повторы. Но я считаю, что рефери в этом матче совершил несколько ошибок, которые были односторонними. В этой игре, в предыдущей с ЦСКА и других матчах решения судей направлены не в нашу пользу. Возможно, кто‑то не хочет, чтобы мы продвигались вверх по таблице. Нам остаётся только улучшать свою игру и добиваться результата», — приводит слова Ибраима Сиссе «Матч ТВ».