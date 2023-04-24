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Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
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Как завершится матч «Спартак» — «Краснодар»?

Как завершится матч «Спартак» — «Краснодар»?
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Сегодня, 24 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» – «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результат предстоящей игры: как завершится матч «Спартак» — «Краснодар»?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Владислав Безбородов. Ассистенты судьи – Алексей Лунёв и Кирилл Большаков. В роли резервного рефери выступит Евгений Турбин. За VAR будут отвечать Иван Сиденков и его ассистент Дмитрий Чельцов.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартака» и «Краснодара».

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