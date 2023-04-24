Агент Игнатьева: не вижу предпосылок, чтобы мы оставались в «Локомотиве»

Алан Агузаров, агент нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, считает, что его клиент в конце сезона покинет московскую команду.

«Ни для кого не секрет, как и для людей внутри клуба, что Игнатьев сегодня в тренировочном процессе — один из лучших по всем показателям. Всем прекрасно понятно, что есть Дзюба — это человек на опыте, который даёт результат. Конечно, к решению Галактионова нет никаких вопросов. В целом отношусь с большим уважением к Михаилу Михайловичу. У нас ситуация, при которой Ваня выходит либо на 5–10 минут, либо вообще не выходит. Понятно, что нас это не устраивает, тем более когда мы знаем, в какой Ваня форме. Если бы была любая другая ситуация, то он бы получал больше игрового времени. Я не вижу предпосылок, чтобы мы оставались в «Локомотиве».

Мы работаем над вариантами, которые уже есть на сегодняшний день. Мы ведём диалог, общаемся. В ближайшее время будет какая-то конкретика. В первую очередь мы заинтересованы в зарубежных вариантах — Турция и Израиль. С этими клубами идут плотные переговоры», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.